Sigara İzmariti Evi Yaktı

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde sigara izmaritinden çıkan yangından yaşlı bir adam son anda kurtarılırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde sigara izmaritinden çıkan yangından yaşlı bir adam son anda kurtarılırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 29. Sokak'ta bulunan bir apartmanda çıktı. İddiaya göre, yalnız yaşayan Yaşar G., evde içtiği sigaranın izmaritini evin zemine attı. Kısa süre sonra evden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölgeye intikal eden polis ekipleri, evde tek başına olan yaşlı adamı yangından son anda kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından son anda kurtarılan Yaşar G.'ye sağlık ekipleri kontrol amaçlı müdahalede bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.