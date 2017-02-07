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Sigara Kaçakçılarının Yeni Metodu

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Sigara Kaçakçılarının Yeni Metodu
Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendiği araçta yaptığı aramada çelik kapıların içerisinde 5 bin...

Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendiği araçta yaptığı aramada çelik kapıların içerisinde 5 bin 520 paket kaçak sigara ile 8 bin 480 puro ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa-Mardin yolu Sırrın kavşağında uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendiği Mehmet Ş. yönetimindeki 06 EE 4453 plakalı araçta arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasındaki çelik kapıların içerisine gizlenmiş 5 bin 520 paket sigara ile 8 bin 480 puro ele geçirildi. Sigara ve purolara el koyan polis, kamyonet sürücüsü Mehmet Ş.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sigara Kaçakçılarının Yeni Metodu

Sigara Kaçakçılarının Yeni Metodu

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