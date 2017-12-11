  • BIST 109.156
  • Altın 153,298
  • Dolar 3,8173
  • Euro 4,5053
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 8 °C

SİGARA KULLANAN ANNE ADAYLARI DİKKAT:

»
SİGARA KULLANAN ANNE ADAYLARI DİKKAT:
Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı bulunuyor.

İçeriğinde nikotin, karbon monoksit, katran gibi tehlikeli kimyasallar barındıran sigara, özellikle hamilelik sırasında hem anne adaylarını olumsuz yönde etkiliyor, hem de bebeğin Cerebral Palsy riskini arttırıyor. 
Küresel bir sorun olan sigara tüketimi ve buna bağlı hastalıklar, dünyada önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Hamilelikte sigara kullanımı hem anne adayının, hem de bebeğin sağlığını tehlikeye atıyor. Bir çok hastalığın sebebi olabileceği gibi, hamilelikte sigara kullanımı, bebeğin Cerebral Palsy olma riskini de arttırıyor. Sigara kullanan anne adaylarının bebeklerinin akciğerleri daha az gelişirken, bu durum aynı zamanda bebeklerin beyin gelişimi de olumsuz etkileyebilir. Çeşitli kimyasal maddeler içeren sigara düşük zeka, davranış bozuklukları ve Cerebral Palsy’ye neden olabilir.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Tıbbi Hizmetler Danışmanı Nöroloji Uzmanı Dr. Nihan Hande Akçakaya; “Yapılan araştırmalar, sigara kullanan anne adaylarının, bebeğin sağlığını ciddi bir şekilde riske attığını gösteriyor. Bu durum aynı zamanda pasif içicilikte de görülüyor. Hamilelikte anne adaylarının sigara kullanması bebeğin su kesesinin açılmasına, bebeğin eşi plasentanın erken ayrılmasına, dış gebeliğe ve bebeğin Cerebral Palsy’li olmasına kadar birçok sağlık probleminin yaşanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle anne adaylarının hamile kalmadan önce sigarayı bırakmaları, hatta hamilelik planı yapmadan en az 3 ay önce bırakmaları gerekiyor” dedi.

Cerebral Palsy nedir?
Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan fiziksel bir engellilik durumudur. Beynin travmaya uğramış kısımlarına erken müdahale edilerek, hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabilmektedir. Ancak Cerebral Palsy tamamen tedavi edilebilen bir durum değil. Cerebral Palsy’ye çoğunlukla başka bir fiziksel ya da zihinsel engellilik durumu da eşlik edebiliyor. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Pasly’li birey bulunuyor. Türkiye’de ise her 1.000 canlı doğumdan 4,4’ü Cerebral Palsy teşhisi alıyor. 

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlardan uyku bozukluğu uyarısı!09 Aralık 2017 Cumartesi 10:25
  • Canan Karatay: Erkeklerin ömrü daha kısa olur09 Aralık 2017 Cumartesi 10:00
  • Sivilce tedavisinde doktor desteği şart09 Aralık 2017 Cumartesi 09:00
  • MEME KAYBI TARİH OLUYOR / MEMESİZ OLMAK KADER DEĞİL08 Aralık 2017 Cuma 11:20
  • Havalandırılmayan ev kanser yapıyor08 Aralık 2017 Cuma 10:45
  • SOĞUK HAVALAR MİGRENİ TETİKLİYOR MU?08 Aralık 2017 Cuma 10:00
  • Hipertansiyonun kilo ile bağlantısı kanıtlandı08 Aralık 2017 Cuma 09:45
  • AĞRI NEDENİYLE OTURMAKTA ZORLANIYORSANIZ…08 Aralık 2017 Cuma 09:00
  • Hayat arkadaşıyla böbreğini paylaştı07 Aralık 2017 Perşembe 15:58
  • Estetik Operasyon Yaptırma İsteği İyi Değerlendirilmeli07 Aralık 2017 Perşembe 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti