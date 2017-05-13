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Sigara Paketinde Uyuşturucu Sevkıyatına 3 Tutuklama

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Sigara Paketinde Uyuşturucu Sevkıyatına 3 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta sigara paketinde uyuşturucu sevkıyatı yapan karı koca ve arkadaşı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta sigara paketinde uyuşturucu sevkıyatı yapan karı koca ve arkadaşı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma KOM ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde Ankara'dan Onikişubat İlçesi Tekir Mahallesine gelen M.B. eşi E.B. ile birlikte M.S'yi takibe aldı. Kısa süreli izleme sonrası M.B. eşi E.B. ile M.S'yi gözaltına alan jandarma ekipleri, sigara paketine gizlenmiş 2 kilogram scanc uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.B. eşi E.B. ile M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Sigara Paketinde Uyuşturucu Sevkıyatına 3 Tutuklama

Sigara Paketinde Uyuşturucu Sevkıyatına 3 Tutuklama

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