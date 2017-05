Sigara Yasağı Başladı, Sağlığına Kavuştu

Eskişehir'de 40 yıldır kahvehane işletmeciliği yapan Bekir Akyol, kapalı alanda sigara yasağı geldikten sonra sağlığına kavuştu.

Kapalı alanlarda sigara içme yasağı gelene kadar hem sağlık hem de maddi açıdan kendisinin zararlı çıktığını belirten Akyol, sigara içildiği zamanlarda her yıl kahvehaneyi boyatması gerektiğini ifade etti.

"Eve gittiğim zaman üstümü kapıda değiştiriyordum"

Sigara dumanına maruz kaldığı için eve gittiğinde üzerini kapıda değiştirdiğini söyleyen Akyol, "Hiç etkilemedi ve ben çok memnun kaldım. Ben bu dükkanı senede iki sefer boyatıyordum ve kendi akciğerlerim bozuldu. 40 yıldır çalışıyorum. En azından 30 yıldır sırf sigaranın dumanlarını aldım burada. O da akciğerlerimi mahvetti. Ama şimdi ben memnunum. Şimdi içeri pırıl pırıl. Üç senede bir boyatıyoruz. Eskiden her yıl boyatıyordum. Her taraf leş gibi oluyordu eskiden. Eve gittiğim zaman kapıda değiştiriyordum üstümü. Kokuyordu her tarafım. Çocuklarım rahatsız oluyordu, hanımım rahatsız oluyordu. Ama şimdi öyle değil. Aynen bu elbisemle gidiyorum, dolabıma asıyorum ve oturuyorum" dedi.

"Çocukların teneffüse çıktığı gibi kağıtlarını kapatıp sigara içmeye çıkıyorlar"

Kahvehanede oturanların sigara içmek için çocuklar gibi teneffüse çıktığını anlatan Akyol, "Sigaranın yasak olması çok iyi oldu. İnsanların sağlığı için çok iyi oldu. Şimdi makinelerimi çalıştırıyorum. İnsanlar kışın buraya oturuyorlar. Şimdi onların çoğu dışarıda. Bu sefer nefes verdiklerinde sigara kokusu geliyor. Makinelerimi çalıştırıyorum, o nefesi dışarı attırmaya çalışıyorum. Ne de olsa kokuyor yani. Adam dışarı çıkıyor, sigarasını içip geliyor tekrar oyun oynamaya başlıyor. Çocukların teneffüse çıktığı gibi kağıtlarını kapatıp sigara içmeye çıkıyorlar. Gaz odasında gazını alıp geri geliyor. Ben dışarı için böyle diyorum" şeklinde konuştu.

"Sigara yasaklanınca sağlığıma geri kavuştum"

Sigaranın yasaklanmasıyla sağlığına da tekrar kavuşan Akyol, "Ben hayvancılık yapıyordum. Yaylalarda kalıyordum. Sıhhatim çok güzeldi. Ama burayı açınca sigara yüzünden akciğerlerimde sorun oldu. Ama şimdi tedavisini oldum, sigara yasaklanınca sağlığıma geri kavuştum. Bu kadar basit yani" diye konuştu.

"Kahveye girdiğimiz zaman nefes alamıyorduk"

Kahvehane açıldığından beri oranın müşterisi olduğunu belirten Adem Yeşil ise, "Kahveye girdiğimiz zaman nefes alamıyorduk. Haliyle bu sigara sağa sola siniyordu, kokuyordu. Şimdi daha iyi oldu. İsteyen çıkıyor içiyor sigarasını, istemeyen oturuyor oyun oynuyor. Çok iyi oldu bizim açımızdan, sağlık açısından. Yerinde bir karar" ifadelerini kullandı.