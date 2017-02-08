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Sigaraya ‘Bir Kereden Bir Şey Olmaz’ Diye Başlanıyor

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Sigaraya ‘Bir Kereden Bir Şey Olmaz’ Diye Başlanıyor
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, bu günün tüm dünyada anlamlı...

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, bu günün tüm dünyada anlamlı ve önemli bir gün olarak değerlendirildiği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubatın Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anıldığı, sigaraya "bir kereden bir şey olmaz" diye başlandığı belirtildi.

Küresel tütün salgınını önlemek üzere Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde hazırlanan ve bugün itibarıyla 172 ülkenin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini Türkiye'nin 2004 yılında imzaladığı hatırlatılan açıklamada, "Sözleşmenin imzalanmasından sonra tütün kontrolü kapsamında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler sayesinde Ülkemiz Tütünle Mücadele ve Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi projeleriyle dünyada örnek ülke haline gelmiştir" denildi.

Sigara başlama nedenleri arasında merak, özenti, arkadaş baskısı, arkadaşlar arasına katılma gibi nedenlerin yer aldığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Tütün ve tütün mamullerinden imal edilen her ürün, hem insan sağlığı hem de toplumun tamamını tehdit etmektedir. Sigaraya "Bir kereden bir şey olmaz" diye başlanıyor. "Benim iradem güçlüdür" diyerek alışıyoruz, "ben kontrol edebilirim" diye devam ediyoruz ve maalesef bağımlısı oluyoruz. Sigara önemli bir halk sağlığı sorunu olarak çeşitli fiziksel, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Kanser, akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açmaktadır. Sigara kullanımı sadece bireye değil, sigara dumanını soluyan diğer kişilere de ciddi zararlar vermekte, sigara ve diğer tütün ürünlerinin dumanına maruz kalan kişilerde de aynı hastalıklar görülmektedir. Türkiye'de erkeklerde tütün kullanımı (yüzde 41,5) kadınlara (yüzde 13,1) göre daha yüksektir. Tütün ürünü kullananların yüzde 23,8'i her gün tütün kullanmaktadır. Her gün sigara içen her 10 yetişkinden 4 tanesi günün ilk sigarasını uyandıktan sonra ilk 30 dakika içinde içmektedir. Her gün sigara içenlerin her gün sigara içmeye başladıkları yaş ortalaması 17,1 yıldır. En fazla kullanılan tütün ürünü mamul sigaradır."

Türkiye'de tütün kullanım oranı yüzde 31,2" den yüzde 27,1'e düştü

2008 ile 2012 yılları arasında Türkiye'de tütün kullanım oranı yüzde 31,2" den yüzde 27,1'e düştüğü hatırlatılan açıklamada, "15 yaşından önce sigara içmeye başlayanların yüzdesi 2008 yılında yüzde 19,6 iken, 2012 yılında yüzde 16,1 değerine düşmüştür. Bütün kamusal kapalı alanlarda sigara dumanından pasif etkilenim oranında anlamlı düzeyde azalma olmuştur. En belirgin azalma restoranlarda gözlenmiştir. Yasa kapsamında olmamakla birlikte, evlerde Sigara Dumanından Pasif Etkilenim düzeyinde de ciddi düzeyde azalma meydana gelmiştir. Sigara paketleri üzerindeki sağlık uyarılarını görme nedeniyle sigarayı bırakmayı düşünme 2008 ile 2012 yıllar arasında anlamlı olarak artmıştır. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü tamda bu adımları atmanın zamanı olabilir. Gelin, akciğer, yemek borusu, gırtlak, pankreas, mesane, böbrek, mide, kan kanseri ve kalp damar hastalıklarından ölüme giden 100 bin kişinin arasına katılmaya dur diyelim ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününü fırsat kılarak, sigarasız ve sağlıklı bir hayat için sigarayı hayatımızdan çıkaralım. Sigara bağımlılığından kurtulmak için kişinin kararlığı oldukça önemli bir faktördür. Çünkü sigara bağımlılığı ile baş edemeyen kişilerin çoğu stres ile baş edemedikleri için bırakamadıklarını söylemektedirler. Bırakıp yeniden başlayanların dörtte üçü bu nedenle yeniden başladıklarını belirtmişlerdir. Sigarayı bırakmak için haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz hizmet veren Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını arayabilir ya da Tekirdağ KETEM, Tekirdağ Devlet Hastanesi, Çorlu Devlet Hastanesi, Çorlu KETEM, Malkara Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurup danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. 9 Şubat 2017 tarihini dumansız ve sağlıklı bir yaşam için yeni bir başlangıç olarak kabul etme temennisi ile Sigarasız Sağlıklı Günler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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