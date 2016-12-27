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Sigarayı Bırakana Yemek Bedava

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Sigarayı Bırakana Yemek Bedava
Amasya Üniversitesi'nde sigarayı bırakan öğrencilere bir yıl boyunca bedava yemek verilecek.

Amasya Üniversitesi'nde sigarayı bırakan öğrencilere bir yıl boyunca bedava yemek verilecek.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, 17 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede Yeşilay Kulübü ile işbirliği yaparak bilgilendirme çalışması sonrası sigarayı bıraktığı belirlenenlere yönelik ücretsiz yemek uygulaması düzenleyeceklerini açıkladı.

Sosyal medyadan duyurusunu yaptıkları uygulamadan bahsettiği öğrencilerine sigaranın 200'e yakın zehirli madde içerip 20'ye yakın kanser türünü tetiklediğini anlatan Rektör Orbay, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Aylin Çapraz ile irtibata geçip yapılan kontrollerde sigarayı bıraktığı belirlenen öğrencilerine önümüzdeki 2017-2018 eğitim-öğretim yılı boyunca öğlen yemeklerinin ücretsiz verileceğini belirtti.

Sigara kullanan öğrencilerine "O sizi bırakmadan siz onu bırakın" diye seslenen Orbay'ı dinleyen Tarkan Güncü bırakma sözü verdi. Emre Ezgin ise sigarayı yakın zamanda bırakmaya çalışacağını söyledi.

Sigarayı Bırakana Yemek Bedava

Sigarayı Bırakana Yemek Bedava

Sigarayı Bırakana Yemek Bedava

Sigarayı Bırakana Yemek Bedava

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