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Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Hayran Bıraktı

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Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Hayran Bıraktı
Bakırköy'de sığırcık kuşlarının gökyüzünde ahenkle dans etmesi vatandaşları hayran bıraktı.

Bakırköy'de sığırcık kuşlarının gökyüzünde ahenkle dans etmesi vatandaşları hayran bıraktı.

Bakırköy'de dün akşam saatlerinde gökyüzünde sığırcık kuşlarının seyrine doyum olmaz dansı vardı. Vatandaşlar binlerce kuşun İstanbul semalarında dans edercesine uçmasıyla eşsiz bir manzaraya tanıklık etti. Görsel şöleni bazı vatandaşlar cep telefonuyla kaydederken, kuşların oluşturduğu şekiller de izleyenleri şaşırttı. Kuşların dansı yarım saat sürerken, geriye muhteşem görüntüler kaldı.

Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Hayran Bıraktı

Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Hayran Bıraktı

Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Hayran Bıraktı

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