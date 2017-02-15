Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Hayran Bıraktı

Bakırköy'de sığırcık kuşlarının gökyüzünde ahenkle dans etmesi vatandaşları hayran bıraktı.

Bakırköy'de sığırcık kuşlarının gökyüzünde ahenkle dans etmesi vatandaşları hayran bıraktı.

Bakırköy'de dün akşam saatlerinde gökyüzünde sığırcık kuşlarının seyrine doyum olmaz dansı vardı. Vatandaşlar binlerce kuşun İstanbul semalarında dans edercesine uçmasıyla eşsiz bir manzaraya tanıklık etti. Görsel şöleni bazı vatandaşlar cep telefonuyla kaydederken, kuşların oluşturduğu şekiller de izleyenleri şaşırttı. Kuşların dansı yarım saat sürerken, geriye muhteşem görüntüler kaldı.