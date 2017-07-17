Sigorta Acentelerinden Sürücülere Uyarı:

Zorunlu trafik sigortası konusunda sürücüleri uyaran sigorta yetkilileri, "Vatandaşlarımız zorunlu trafik sigortası yapmadan asla marşa basmasınlar" diyerek,...

Zorunlu trafik sigortası konusunda sürücüleri uyaran sigorta yetkilileri, "Vatandaşlarımız zorunlu trafik sigortası yapmadan asla marşa basmasınlar" diyerek, trafik sigortası olmayan sürücülere önerilerde bulundu.

Zorunlu Trafik Sigortasında fiyatlar son yıllarda hızla arttı. Bu durumu engellemek için, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, araç sahiplerine trafik sigortasında tavan fiyat getirdikleri müjdesini vermişti. Trafik sigortasına tavan fiyat uygulaması iyi sürücü bonusunu da yanında getirdi. Hayata geçen uygulama sonrasında ise sigorta acenteleri, araç sahibi olan vatandaşları uyararak zorunlu trafik sigortalarını yaptırmalarını önerdi.

"Biran önce araçlarına zorunlu trafik sigortası yaptırsınlar"

Konu hakkında bilgi veren Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, "Zorunlu trafik sigortası şuanda Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Hükümetimiz bununla ilgili olarak 12 Nisan'da bir karar aldı. Araç zorunlu trafik sigortalarında bir tavan fiyat uygulaması geldi. 2016 yılında çok yüksek fiyatlardan dolayı vatandaşımız mağdur olmuştu. Bu mağduriyeti gidermek için 12 Nisan'da alınan bu tavan fiyat uygulaması doğrultasında, ikinci bir uygulamaya gitti hazine müsteşarlığımız havuz kurdu. Yani hasarlı, riskli araçlar özellikle sigorta şirketlerinin sakındığı, yapmak istemediği, taksi, ticari dolmuşlar, minibüsler, kamyon, çekici grupları ve geçmişte 3-5 defa hasar yapmış araçlarla ilgili sıkıntılar devam ediyordu. Bugünden itibaren devletimiz bir havuz sistemi kurdu. Artık sigorta acenteleri, sigorta şirketlerinin aracılığıyla vatandaşlarımızı burada saatlerce bekletmeyeceğiz" dedi.

"Zorunlu trafik sigortası yapmadan asla marşa basmasınlar"

Vatandaşların, zorunlu trafik sigortası yapmadan yola çıkmamaları gerektiğini belirten Esen, "Havuz sistemi yürürlüğe girdi, sigorta yaptırmayan çok vatandaşımız var. Sigortasız gezen vatandaşlarımız var. Acentelerimize gitsinler, zorunlu trafik sigortası yapmadan asla marşa basmasınlar. Kesinlikle kanunen; aracınız bir trafik kazasına karıştığında, maddi hasarlı ve sigortanız yoksa karşı taraf mağdur ettiğiniz şahıs sizi adli yönden tazminatını isteyecektir. Ve olay yerine gelen polis veya jandarma ekipleri sizin aracınızı bağlamak zorunda. Bu çok önemli, aracınızın sigortasını yaptırmadan yola çıkmayınız. Allah korusun ölümlü, yaralamalı trafik kazaları meydana geliyor. Sigortanız yok ise karşı taraf size yine adli yönden dava açacak ve aracının hasarını, uğramış olduğu bedeni, tedavi ve vefat ile ilgili her türlü tazminatı sizden talep edecektir. Artık sigorta fiyatları son derece aşağı düşmüştür. Sigorta yaptırmayan tüm vatandaşlarımızı uyarıyorum; motosiklete de binmiş olsanız, kamyonete de binmiş olsanız sigorta yaptırmadan yola çıkmayınız. Devletimiz bu konuda havuz sistemi kurulmuştur. Artık ben sigorta yaptıramıyorum, çok pahalı bu tür mazeretler ortadan kalkmıştır. Sigortasızlar, bir an önce gitsinler araçlarına zorunlu trafik sigortası yaptırsınlar" diye konuştu.