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Sigorta Cini yeni iş birlikleriyle büyüyor

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Sigorta Cini yeni iş birlikleriyle büyüyor
Sigorta Cini, köklü geçmişiyle güvenilir sigorta markası Unico ile iş birliğine imza attı. Türkiye'nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini, yaptığı iş birlikleri ile anlaşmalı olduğu kurum sayısını artırıyor.

Türkiye'nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini, 1988 yılından beri Türk sigorta sektörünün oyuncularından biri olan Unico Sigorta ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Yapılan iş birliği sayesinde gücüne güç katan Sigorta Cini, Unico Sigorta’nın da aralarında olduğu Türkiye’nin en seçkin ve güvenilir sigorta firmalarından en uygun teklifi size sunabilmek için alt yapısına ve portföyüne yatırım yapmaya devam ediyor.

1988 yılından günümüze dek Türk sigorta sektörünün köklü oyuncularından biri olan Aviva Sigorta, 2015 yılı itibariyle yoluna Unico Sigorta olarak devam ediyor.

Unico Sigorta’nın tüm ürün ve hizmetlerini sunacak olan Sigorta Cini, kendi büyümesinin yanı sıra Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyor.

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