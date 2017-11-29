Sigortası Olmayan Afetzedeye 10 Milyonluk Yardım

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şiddetli yağmur, fırtına ve hortumun etkili olduğu Kumluca, Finike, Demre, Kaş ilçelerindeki sera üreticilerine Başbakanlık...

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şiddetli yağmur, fırtına ve hortumun etkili olduğu Kumluca, Finike, Demre, Kaş ilçelerindeki sera üreticilerine Başbakanlık tarafından gönderilen 10 milyon liranın önümüzdeki çarşamba günü dağıtılmaya başlanacağını bildirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, felaket bölgesi için ayrılan 10 milyon liralık bütçenin nasıl dağıtılacağına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Mustafa Özen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Finike Kaymakamı Bahattin Arslanköylü, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Vali Karaloğlu, toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Kumluca Belediye Başkanı Çetinkaya, Finike Belediye Başkanı Sarıoğlu ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Karaloğlu, Antalya'nın batı ilçelerinden Kumluca, Finike ve Demre'de oluşan dolu ve hortum felaketi dolayısıyla tarımsal alan ve konutlarda zararların oluşturduğunu hatırlattı. En büyük tesellinin can kaybı olmaması olduğunu açıklayan Vali Karaloğlu, hafif yaralı 29 kişinin ise tedavisinin tamamlandığını belirtti.

"Başbakanlıktan 10 milyonluk yardım"

Afetin ardından devletin bütün imkanlarıyla bölgeye müdahale ettiğini dile getiren Vali Münir Karaloğlu, "Olayın sabahında hemen hasar tespit komisyonları kuruldu. Arazilerde çalışmaya başlandı hasarların tespiti yapıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı bölgedeki izlenimlerini Bakanlar Kurulu'na aktarıldı. Başbakanlık bölgede oluşan zararların giderilmesi için valiliğe 10 milyon aktardı. Bu sabah gönderilen parayı hangi koşullarda ilçelere ve zarar gören vatandaşlara yardım olarak dağıtılmasıyla ilgili prensipleri tartıştık" dedi.

"Çarşamba günü paralar dağıtılacak"

Hasar tespit komisyonlarının yaptıkları çalışmaları kaymakamlıklarda ilan ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu, "Vatandaşımız bu listeye itiraz edebiliyor. Önümüzdeki Salı günü itiraz süresi doluyor. Önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren bize gönderilen 10 milyon lirayı vatandaşımızın hesabına göndermeye devam edeceğiz. Bu tarımla ilgili kısmıdır. 36 konut ağır, 391'i hafif hasarlıydı. Ağır hasarlılara 7 bin, hafif hasarlıların durumuna göre 500, bin, 2 bin lira arasında hesaplarına para yatırıldı" diye konuştu.

"20 milyon yardım yapılmış olacak"

Bölgede yaraların sarılması için hızlı hareket edildiğinin altını çizen Karaloğlu, "Türkiye'nin örtü altı üretiminde Kumluca, Demre bir numaradır. Bölgede çiftçimizi yeniden ayağa kaldırmak, tesisini oluşturup yeniden üretime geçirmek bizim için çok önemliydi. Bizim yaptığımız sigortacılık işi değildir. Biz vatandaşı yeniden üretebilir duruma getirmek için gayret ediyoruz. TARSİM'li sigortalı arazilerimiz vardı 140 dönüm. Zarar gören bin dönümün içinde 140 dönüm sigortalıydı. Bunların ödemeleri dün itibariyle tamamlandı. TARSİM de 10 milyon lira ödeme yaptı. 10 milyon hükümetimizden, 10 milyon TARSİM'den olmak üzere bölgede 20 milyon lira ödeme yapılmış olacak" ifadelerine yer verdi.

"Çiftçiye cansuyu veriyoruz"

Devletin yaptığı yardımın zararı tanzim olmadığını söyleyen Karaloğlu, "Biz çiftçiyi ayağa kaldırmak için can suyu veriyoruz. Devlet oluşan zararın tamamını karşılamaz ama sigorta hepsini karşılar. O nedenle vatandaşımızın TARSİM'li olmasını teşvik ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Afetin ardından Antalya'da güzel bir yardımlaşma örneğinin yaşandığını dile getiren Vali Münir Karaloğlu,"Bölgede fidecilik yapan, Antalya'da tohum yetiştiren esnafımız var. Zarar gören seralardaki fideci fideyi, tohumcu tohumu bedava veriyor. Bu büyük bir zenginlik. İnşallah en kısa zamanda çiftçimiz yeniden üretir duruma gelecek" dedi.