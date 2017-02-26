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Siirt Ülkü Ocakları’ndan Hocalı Katliamına İlişkin Açıklama

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Siirt Ülkü Ocakları’ndan Hocalı Katliamına İlişkin Açıklama
Siirt Ülkü Ocakları, 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı kentinde meydana gelen olayı kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Siirt Ülkü Ocakları, 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı kentinde meydana gelen olayı kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Güres Caddesi Sancaklar Okulu yanında toplanan grup adına açıklama yapan Siirt Ülkü Ocakları Başkanı Deniz Siper, 25 yıl önce Türk dünyasının acı günlerinden biri olan Hocalı'da meydana gelen olayın 21'inci yüzyılın en büyük soykırımı olduğunu söyledi. 613 soydaşın hunharca katledildiği olayda küçücük çocukların gözlerinin oyulduğu, hamile kadınların karınlarının deşildiğini aktaran Siper, insanlık tarihi için kara bir leke olan katliamın, insanlıktan nasibini almamış Ermeniler tarafından sistemli bir şekilde yapıldığını söyledi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Siirt Ülkü Ocakları’ndan Hocalı Katliamına İlişkin Açıklama

Siirt Ülkü Ocakları’ndan Hocalı Katliamına İlişkin Açıklama

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