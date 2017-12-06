Siirt’e Kar Uyarısı

Siirt'te bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarı yapıldı.

Siirt'te bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarı yapıldı.

Siirt İl Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, bugün gece saatlerinden itibaren Siirt'e bağlı Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde perşembe öğle saatlerine kadar kar yağışı görüleceği ve bu yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da perşembe gün boyu bölge genelinde kuzeybatılı yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.