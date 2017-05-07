Siirtliler Nurhayat’ın Katil Zanlısına İdam İstedi

Siirt'te kaldığı yurda giderken yolunu kesen şahıs tarafından 22 bıçak darbesiyle öldürülen Nurhayat Beytekin için toplanan binlerce kişi, katil zanlısının...

Siirt'te kaldığı yurda giderken yolunu kesen şahıs tarafından 22 bıçak darbesiyle öldürülen Nurhayat Beytekin için toplanan binlerce kişi, katil zanlısının idam cezasına çarptırılmasını istedi.

Siirt'te aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişi, geçtiğimiz hafta üniversite giriş sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Nurhayat Beytekin'in kaldığı yurda giderken yolunu kesen aynı yaştaki Metin Onur K. tarafından 22 yerinden bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti. Sağanak yağışa rağmen Nurhayat'ın öldürüldüğü Güres Caddesi'ndeki SİSKİ binası önünde bir araya gelen kalabalık, "Katile idam istiyoruz", "Hepimiz Hayat'ız, "Katil en ağır şekilde cezalandırılsın", "Hayatlarımız katledilmesin, yasta değil, isyandayız" ve "Nurhayat ölümsüzdür" dövizleri taşıyıp sloganları attı. "Nurhayat Beytekin İzmir'de, Antalya'da katledilseydi kamuoyu yine bu kadar sessiz mi kalırdı? Özgecan için ayağa kalkan medya, Nurhayat için neden sessiz kalıyor" yazılı pankart açan vatandaşlar, duyarlılık çağrısı yaptı.

"En ağır ceza verilmeli"

Nurhayat'ın öldürüldüğü noktaya karanfil bırakılmasının ardından konuşan baba Derviş Beytekin, karıncayı dahi incitmeyen kızlarının vahşice katledildiğini belirterek, kızlarının katiline en ağır cezanın verilmesinin vicdanlarını az da olsa rahatlatacağını vurguladı.

"Son olmasını istiyoruz"

Amca Abdulkerim Beytekin ise, yeğeninin geçtiğimiz hafta cumartesi günü açıklama yaptıkları yerde 22 bıçak darbesiyle vahşi bir şekilde katledildiğini belirterek, "Nurhayat bir ay sonra yapılacak üniversite sınavına girecekti. Ancak ne yazık ki kızımızı hayalleri ve umutlarıyla birlikte zamansız ve acı bir şekilde elimizden aldılar. Acımız çok büyük, taze ve derin. Nurhayat biçim kızımızdı, canımızdı. Bu saatten sonra hiçbir şey kızımızı geri getirmeyecek. Bunun farkındayız. Başka acılar yaşanmasın diye sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu cinayet ilk değil ama son olmasını istiyoruz" dedi.

"Olayın takipçisi olacağız"

Derin bir üzüntü içinde olduklarını aktaran Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, geçen hafta bu noktada yaşanan vahşi bir katliam sonucu 18 yaşında gencecik Nurhayat'ın yaşamını yitirdiğini, katilin en ağır cezaya çarptırılması için bu olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Siirt Barosu avukatlarından Gülhan Gök ise, erkek şiddetinin her geçen gün can almaya devam ettiğini anlatarak, kadınları yok etmeye, iradelerini kırmaya ve sömürmeye çalışan bu gücün salt bireysel bir tutum olmadığını kaydetti. Gök, "Kadına yönelik artan şiddet ve cinayetler artık kadının kaderi olmaktan çıkarılmalıdır. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan Özgecan Aslan, Münevver Akbulut ve diğer kadın cinayetleri toplumda kısa süreli infial oluştursa da bu tür katliamlar son bulmalıdır" dedi.

Kalabalık, açıklamaların ardından dağıldı.