Siirt’te 2017 Yılı Hac Kayıtları Başladı

Siirt Müftüsü Faruk Arvas, 2017 yılı hac kayıtlarının başladığını belirterek, ön kayıtların 28 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında bizzat yapılabileceğini...

Siirt Müftüsü Faruk Arvas, 2017 yılı hac kayıtlarının başladığını belirterek, ön kayıtların 28 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında bizzat yapılabileceğini açıkladı.

Siirt Müftüsü Faruk Arvas, 2017 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatırmaları gerektiğini belirterek, "Ön kayıt işlemleri 28 Aralık 2016 - 06 Ocak 2017 tarihleri arasında olacaktır. Vatandaşlarımız elektronik ortamda veya müftülüklere bizzat müracaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacaklardır. Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini girmeleri gerekmektedir. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir" dedi.

Arvas, önceki yıllarda kayıt yaptıranların ise kayıt yenileme işlemlerini 9-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapmaları gerektiğini hatırlatarak, "Başkanlık tarafından 2017 yılında Otomatik Kayıt Yenileme İşlemi yapılmayacaktır. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu sene önceki yıllarda uygulanmayan "Oda tercihli hac konaklama" türüne geçilecektir. Bu sistemde odalar 2'li, 3'lü ve 4'lü olacaktır. Fiyatlar 14 bin lira ile 19 bin lira aralığında olacaktır. Hac adaylarımız elektronik ortamda veya müftülüklere bizzat müracaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyeceklerdir. Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dahil edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir. 2016 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları; hac konaklama türlerini değiştirme ve varsa kuraya katılmasını istediği kişilerde değişiklikleri 9-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabileceklerdir. 2017 yılı hac kurası 23-Şubat 2017 Perşembe günü saat 10.00'da çekilecektir" diye konuştu.