Siirt’te 29 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık suçların önlenmesi ve terörün finansman olarak büyük bir kaynak elde ettiği uyuşturucu...

Siirt'te yapılan çalışmada 29 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık suçların önlenmesi ve terörün finansman olarak büyük bir kaynak elde ettiği uyuşturucu madde ve satıcılarına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında, Baykan ilçesinde durdurulan şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramalarda 29 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.