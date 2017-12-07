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Siirt’te 40 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

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Siirt’te 40 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Siirt'te dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt İl Özel İdare Müdürlüğü Saha Sorumlusu Nezir Erten, dün geceden itibaren yağan kar nedeniyle Pervari'de 15, Eruh'ta 13, Şirvan'da 10 ve Tillo'da 2 köy olmak üzere toplam 40 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Erten, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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