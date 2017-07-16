Siirt’te Anız Yangını

Siirt'te öğle saatlerinde çıkan anız yangınında 50 dönümlük alan yandı.

Siirt'te öğle saatlerinde çıkan anız yangınında 50 dönümlük alan yandı.

Siirt şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Kezer Bölgesi Hava Alanı yanındaki arazi ve Siirt-Eruh Karayolu 15. Kilometresindeki tarlada anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 dönümlük alan kül oldu. Yangının Siirt İtfaiye Müdürlüğüne haber verilmesiyle olay yerine giden ekipler, kontrol altına aldığı yangını diğer alanlara sıçramadan söndürdü.