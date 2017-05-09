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Siirt’te Bahis Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı

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Siirt’te Bahis Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı
Siirt'te yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen iş yerlerine yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen iş yerlerine yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde yasa dışı bahis oynatıldığı iş yerlerinde ve elde edilen paraların paylaşıldığı değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 165 TL para ile birlikte 8 adet cep telefonu, bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet bilgisayar hard diski ele geçirildi. Yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 11 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında 7258 Sayılı Kanuna muhalefetten yasal işlem yapıldı" denildi.

Siirt’te Bahis Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı

Siirt’te Bahis Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı

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