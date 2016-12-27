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Siirt’te Bakırcılık Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Arasına Girdi

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Siirt’te Bakırcılık Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Arasına Girdi
Siirt'te bir dönem tokmak sesinin inlediği Bakırcılar Çarşısı bu aralar sessiz.

Siirt'te bir dönem tokmak sesinin inlediği Bakırcılar Çarşısı bu aralar sessiz. Fabrikasyon ürünlere olan talep nedeniyle, geçmişi yüzyıllara dayanan bakırcılık mesleği artık tamamıyla kaybolmaya yüz tutan meslekler arasına girdi.

Siirt'te bir asır önce 100'ün üzerinde sanatkara ekmek kazandıran ve adına bir çarşısı bulunan bakırcılığa talep gittikçe azalınca usta sayısı 2'ye düştü. Babadan kalma işyerinde baba mesleği yaşatmaya çalışan Rıdvan Bakır (67), iş olmamasına rağmen hemen her gün sabah erkenden işyerini açtığını belirterek, "1949 doğumluyum. Bakırcılık baba mesleği, dede mesleğidir. Devamlı bu işte çalıştım, şimdiye kadar bakırcılıktan başka bir iş yapmadım. Emekliyim. Daha önce işler çok iyiydi, bu dükkan beni emekli etti. İş olmadığı için çırak da yetiştiremiyoruz. Yani anlayacağımız bakırcılık diye bir şey kalmadı" dedi.

Siirt'te mesleği sürdüren 2 bakırcıdan biri olduğunu söyleyen Bakır, "Siirt'te 2 bakırcı var, ne demişler "ölü konuşmaz', bu meslek de ölüdür. Yapılacak bir şey yok. Bakır ürünlerine artık ihtiyaç kalmadı. Daha önce bütün mutfak eşyalarını biz yapıyorduk, çünkü eskiden cam, demir, dökme ürünler yoktu. Bakır talebi vardı. Şimdi talep kalmadı. Perde pilav tenceresi dışında başka bir şey yapmıyorum" diye konuştu.

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