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Siirt’te ‘Cazibe Merkezleri’ Toplantısı Düzenlendi

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Siirt’te ‘Cazibe Merkezleri’ Toplantısı Düzenlendi
Siirt'te Cazibe Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Siirt'te Cazibe Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Siirt Belediye Başkan Vekili Zekeriya Butur, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Çalışma ve İşkur, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Dicle Kalkınma Ajansı yetkilileri ile işadamları katıldı.

Cazibe Merkezleri projesinin çok önemli fırsatları barındırdığını, yatırımcılara kredi kolaylığı, demirbaş gibi önemli desteklemelerin sağladığını aktaran Bakan Yardımcısı Coşkun, iş adamlarını, yatırım için çok cazip bir kent olan Siirt'e yatırım yapmaya çağırdı. Coşkun, projeye bir kampanya fırsatıyla bakılması gerektiğini, bilhassa Siirtlilerin buna destek vermesi durumunda hem karlı bir kazanç elde edeceklerini hem de projenin başarıya ulaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Coşkun, "Sayın başbakanımızın açıklamasından sonra bu cazibe programı ciddi destek gördü, heyecan yarattı ve ilgiyi gördü. Kapsamlı bir program hazırladık. Bununla ilgili yasal bir altyapı tamamlandı ve yaklaşık 1 aydır da talepleri almaya başladık. Tabi cazibe programı nedir, neyi kapsıyor kısacası onu anlatacağım. Temel hedefimiz özellikle gelişmiş illerimizle refah düzeyindeki seviyesini arzu ettiğimiz, zamanında tamamlayamamış illerimiz var, işte Siirt'te bunlardan birisi. Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Urfa, Kars, Ardahan, Hakkâri, Şırnak, Muş, Bitlis o taraflara kadar tahmin ettiğimiz 23 ilden bir yatırım seferberliği başlatıldı. Özellikle Siirt'te üretimi artırmak, istihdamı sağlamak ve Siirt'in geçmişindeki o ticaret hacmini artırıp ihracattaki payını, rekabetteki gücünü artırmaktır. Bunu yaparken de devlet ve özel sektör işbirliğiyle yapacağız. Ama ana hedef özel sektörün desteklenmesi olacak" dedi.

Siirt’te ‘Cazibe Merkezleri’ Toplantısı Düzenlendi

Siirt’te ‘Cazibe Merkezleri’ Toplantısı Düzenlendi

Siirt’te ‘Cazibe Merkezleri’ Toplantısı Düzenlendi

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