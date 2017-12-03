Siirt’te Engellilere Ücretsiz Tıraş

Siirtli berber Şakir Göz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle başlattığı bireysel kampanya çerçevesinde, engellileri ücretsiz tıraş ediyor.

Siirtli berber Şakir Göz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle başlattığı bireysel kampanya çerçevesinde, engellileri ücretsiz tıraş ediyor.

Siirt'te 13 yıldır berberlik yapan 29 yaşındaki Şakir Göz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bireysel kampanya başlattı. Göz, başlattığı kampanya çerçevesinde engellileri ücretsiz tıraş ediyor. Kentteki meslektaşlarına örnek olmak ve farkındalık oluşturmak istediğini belirten Göz, "Her bireyin bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerekir. Tüm engellilere karşı daha duyarlı davranmalı, onlara sevgi ve güler yüzle yaklaşmalıyız" dedi.