Siirt’te Fetö Soruşturmasında 2 Tutuklama

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siirt'te çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 2 kişi hakkında ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı verildi. Ayrıca KHK ile ihraç edilen 5 polis memuru ise ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.