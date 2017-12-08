Siirt’te Fetö Soruşturmasında 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen soruşturmada subay ve ast subay 24 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen soruşturmada subay ve ast subay 24 kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Siirt merkezli 23 ilde FETÖ/PDY Terör Örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, 15 astsubay ve 6 uzman jandarma olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari 6 askerin yakalanması için de çalışmalar başlatıldı.

Şüpheliler yapılacak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.