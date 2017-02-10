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Siirt’te Fetö Soruşturmasında 5 Polis Gözaltına Alındı

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Siirt’te Fetö Soruşturmasında 5 Polis Gözaltına Alındı
Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 polis gözaltına alındı.

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 polis gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen soruşturmada, KHK ile ihraç edilen 5 polis memurunun 8 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını bildirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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