Siirt’te Fetö Soruşturmasında 5 Polis Gözaltına Alındı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 polis gözaltına alındı.

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 polis gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen soruşturmada, KHK ile ihraç edilen 5 polis memurunun 8 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını bildirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.