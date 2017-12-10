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Siirt’te Fırınlar Denetlendi

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Siirt’te Fırınlar Denetlendi
Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamul üretimi yapan esnafı denetledi.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamul üretimi yapan esnafı denetledi.

Zabıta ekipleri, kent genelinde çok sayıda ekmek fırını ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde gramaj ve hijyen kontrolü yaptı. Fırınların hijyenik koşullara uyup uymadığını kontrol eden ekipler, standartlara uymayan işletmelere gerekli uyarıyı yaparak, halkın salığını ilgilendiren konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

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