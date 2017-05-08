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Siirt’te Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri 15 Gün Süreyle Uzatıldı

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Siirt’te Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri 15 Gün Süreyle Uzatıldı
Siirt'in Eruh ilçesi Dikboğaz Jandarma Karakol Komutanlığının doğusunda bulunan Kelusta Tepe mevkii ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığının kuzeyinde...

Siirt'in Eruh ilçesi Dikboğaz Jandarma Karakol Komutanlığının doğusunda bulunan Kelusta Tepe mevkii ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığının kuzeyinde bulunan Heliz Deresi mevkileri arasındaki bölgede özel güvenlik bölgesi uygulaması 15 gün süreyle uzatıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 09 Mayıs (Dahil) - 23 Mayıs (Dahil) 2017 tarihleri arasında "Özel Güvenlik Bölgesi" olarak ilan edilmiştir" denildi

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