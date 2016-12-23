Siirt’te Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri 15 Gün Süreyle Uzatıldı

Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri ilan edilen Siirt'in Eruh Akmeşe Çaçi Dağları ve Pervari kırsalındaki bölgeler, 25 Aralık 2016-8 Ocak 2017 tarihleri...

Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri ilan edilen Siirt'in Eruh Akmeşe Çaçi Dağları ve Pervari kırsalındaki bölgeler, 25 Aralık 2016-8 Ocak 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle uzatıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda; söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 25 Aralık 2016 - 8 Ocak 2017 tarihleri arasında "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilerek uzatılmıştır" denildi.