Siirt’te Gençler Sabah Namazında Buluşuyor

Siirtli gençler, İl Müftülüğünce başlatılan "Sabah Namazı Buluşması"nda bir araya geldi.

Siirtli gençler, İl Müftülüğünce başlatılan "Sabah Namazı Buluşması"nda bir araya geldi.

Ensar Camisi'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına, Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas ve gençlerin ağırlıkta olduğu kalabalık davetli katıldı. Müftü Arvas, müftülükçe, "Aynı Safı Paylaşanlar Bereket için Namaza" adıyla her pazar günü düzenlenen sabah namazı buluşmasına bu hafta da yoğun bir katılım sağlandığını söyledi. Namaz sonrası cami görevlisi Ramazan Toprak tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Program, İlahi ve kasidelerin okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Kızılay Şubesi tarafından gelen davetlilere çorba ikramı yapıldı.