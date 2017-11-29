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Siirt’te Mevlit Kandili İdrak Edildi

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Siirt’te Mevlit Kandili İdrak Edildi
Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde yatsı namazını müteakip vaaz, mevlidi şerif ve hatim duasından oluşan program icra edildi.

Siirt'te düzenlenen programla Mevlit Kandili idrak edildi.

Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde yatsı namazını müteakip vaaz, mevlidi şerif ve hatim duasından oluşan program icra edildi. Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) hicri takvime doğumunun yıldönümü olan bu mübarek gecede başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada yaşayan Müslümanlara dua etti. Arvas, Mevlid-i Nebi kandilinin tüm insanlığın barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Mevlit sonrası davetlilere lokum ve tatlı ikram edildi.

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