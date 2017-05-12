Siirt’te ‘Şeyh Muhammed El Hazin Sempozyumu’ Düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Siirt'te düzenlenen "Şeyh Muhammed El Hazin Sempozyumu"na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Siirt'te düzenlenen "Şeyh Muhammed El Hazin Sempozyumu"na katıldı. Bakan Müezzinoğlu, "Öldüren de, ölen de "Allah Allah" diyor. Böyle bir dönemde El Hazin'i anıyoruz" dedi.

Siirt'te doğumunun 200'üncü yılı nedeniyle "Şeyh Muhammed El Hazin Sempozyumu" düzenlendi. TÜRGEV Emine Erdoğan Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Yasin Aktay, Osman Destan, Faruk Çatıroğlu, Mehmet Emin Şimşek, Cesim Gökçe, Necip Kalkan, HDP Milletvekili Kadri Yıldırım, ATO Başkanı Gürsel Baran, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve çok sayıda davetli katıldı. Ebulvefa Camii imamı İbrahim Çoban tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan sempozyumda, Şeyh Muhammet El Hazin'in hayatı ve eserlerini konu alan video gösterimi yapıldı.

Sempozyumda konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Rabbim ona rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bizleri de onu ve onun gibilerini anlamayı nasip etsin. Onun yaşadığı dönem esasında medeniyetimizin sendelemeye başladığı dönem oldu. 1800'lü yılların sonu, sonra da 1900'lü yılların acı tabloları, bugün ise hemen etrafımıza baktığımızda bazıları gurur duyarak söylüyor, bazıları da içi kanayarak söylüyor. Öldüren de, ölen de "Allah Allah" diyor. Böyle bir tabloyu yaşadığımız günlerde El Hazin'i anıyoruz. Rabbim anmaktan çok anlamayı, bilmeyi nasip etsin, anlatabilmeyi nasip etsin" dedi.

3 dilde ilahiler okundu

Konuşmaların ardından Siirt Vakfı Def Grubu tarafından Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahiler söylendi. Etkinliğin sonunda Bakan Müezzinoğlu ve diğer davetlilere Siirt Üniversitesi ve Siirt Vakfınca çeşitli hediyeler verildi. Bakan Müezzinoğlu ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde bir çay bahçesine geçerek, vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Müezzinoğlu'nun yanına gelen Tahir Kaya adlı engelli bir vatandaş, cebinden çıkardığı su faturasını bakana vererek, ödemesini talep etti. Bakan Müezzinoğlu da faturayı ödemesi için Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'a uzattı. Bakan Müezzinoğlu, yanında oturan bir gence ise ne iş yaptığını sordu. Adının Tayfun Çelik olduğu öğrenilen genç, işsiz olduğunu belirterek iş istedi. Bakan Müezzinoğlu, gence yardımcı olacağını söyledi. Bakan Müezzinoğlu, ardından Siirt Belediyesine geçerek, ziyaretlerini tamamladı.