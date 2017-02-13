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Siirt’te Terör Operasyonunda 13 Kişi Gözaltına Alındı

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Siirt’te Terör Operasyonunda 13 Kişi Gözaltına Alındı
Siirt'te PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütü adına milis/işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan planlı operasyon kapsamında il merkezinde 7, Kurtalan'da 6 kişi olmak üzere toplam 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sek edilecek.

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