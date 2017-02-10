Siirt’te Toplantı Ve Yürüyüş Güzergahlarına Yeni Düzenleme

Siirt Valiliği, şehir merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahlarında yeni düzenleme yapıldığını bildirdi.

Siirt Valiliği, şehir merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahlarında yeni düzenleme yapıldığını bildirdi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince Valilik makamının 10 Şubat 2017 tarih ve 141 sayılı olurları ile yeniden güncellenen "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planları" ile ilgili toplanma yeri, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları, pankart ve afiş asılacak yerlere dair usul ve esasların belirlendiği belirtildi. Açıklamaya göre belirlenen güzergahlar şöyle:

"1 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planı'nda toplanma yeri; Mithat Öktüren Caddesi ile Lütfi Kayra Caddesi'nin kesiştiği nokta. Yürüyüş Güzergahı; toplanma alanından Lütfi Kayra Caddesi'ni takiben Abdurrahman Kavak Caddesi üzerinde bulunan toplantı alanına kadar olan güzergâh (Yaklaşık 450 metre). Toplantı alanı; Abdurrahman Kavak ile Süreyya Öner Caddeleri ve 1312 ile 1301. Sokakların arasındaki boş alan. Dağılma Güzergahı; Abdurrahman Kavak, Süreyya Öner ve Lütfi Kayra Caddeleri ile bu caddelere bağlı ara sokaklar (Yaklaşık 21 bin metrekare). Pankart ve Afiş Asılacak Yerler: 1 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanının Abdurrahman Kavak Caddesi üzerindeki giriş kısmı pankart, afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait billboardlar.

2 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planı'nda toplanma yeri; Mithat Öktüren Caddesi ile Lütfi Kayra Caddesi'nin kesiştiği nokta. Yürüyüş güzergahı; toplanma alanından Mithat Öktüren Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan güzergahı (Yaklaşık 400 metre). Toplantı Alanı; Cumhuriyet Meydanı (Yaklaşık 4 bin 300 metrekare). Dağılma Güzergahı; Şeyh El Hazin Bulvarı (Aydınlar Caddesi), Mithat Öktüren ve Cumhuriyet Caddeleri ile bu caddelere bağlı ara sokaklar. Pankart ve Afiş Asılacak Yerler; Şeyh El Hazin Caddesi (Aydınlar Caddesi), Güres Caddesi kavşağına ve eski Özel İdare İşhanı karşısındaki refüjde bulunan aydınlatma direklerine, pankart ve afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait bilboardlar.

3 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planı'nda toplanma yeri; Şeyh Ebul Vefa Caddesi ile Hükümet Caddesi'nin kesiştiği nokta (Atatürk Stadyumu önü). Toplantı Alanı; Atatürk Stadyumu (Yaklaşık 14 bin 500 metrekare). Dağılma Güzergahı; Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanı yönü, Ekrem Bilek Caddesi, Cemil Ertekin Caddesi (Ziraat Caddesi) ve Hami Efendi Caddesi ile bu caddelere bağlı ara sokaklar. Pankart ve Afiş Asılacak Yerler; Şeyh El Hazin Caddesi (Aydınlar Caddesi), Güres Caddesi kavşağına, eski Özel İdare İşhanı karşısındaki refüjde bulunan aydınlatma direklerine, pankart ve afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait bilboardlar.

4 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergah Planı'nda toplanma yeri ise; 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Eski Valilik binası önü. Toplantı Alanı; 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Eski Valilik binası önü (Yaklaşık 6 bin 100 metrekare+ 2 bin 300 metrekare). Dağılma Güzergahı; Lise Caddesi, Hükümet Caddesi, Bankalar Caddesi, Gaffar Okan Caddesi. Pankart ve Afiş Asılacak Yerler; Şeyh El Hazin Caddesi (Aydınlar Caddesi), Güres Caddesi kavşağına ve eski Özel İdare İşhanı karşısındaki refüjde bulunan aydınlatma direklerine, pankart ve afişler için ise şehrin muhtelif yerlerinde bulunan belediyeye ait billboardlar."

Açıklamanın genel hükümler bölümünde ise, bu planların ilan edildikten 15 gün sonra yürürlüğe gireceği, bu planın yürürlüğe girmesiyle bir önceki "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâh Planı'nın yürürlükten kaldırılacağı, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre güncellenen 1 No'lu, 2 No'lu ile 3 No'lu ve 4 No'lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü güzergâhı haricinde "toplantı ve gösteri yürüyüşü" yapılamayacağı açıklandı.