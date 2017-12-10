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Siirt’te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Siirt’te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Kooperatif Mahallesi 1708. Sokak'ta meydanı geldi. Edinilen bilgilere göre, Vefa Akıncı'nın kullandığı 34 JN 7905 plakalı araç, Ramazan Doğan'a ait 56 BA 116 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Ramazan Doğan 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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