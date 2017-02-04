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Siirt’te Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Verildi

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Siirt’te Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Verildi
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında imzalanan protokol...

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında imzalanan protokol kapsamında Siirt'te "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verildi.

Siirt Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim programına engelli girişimciler ile kadın girişimcilerden oluşan 30 kişi katıldı. Düzenlenen programda konuşan İş Geliştirme Uzmanı Niyazi Kavar, dört gün sürecek eğitimde yenilikçi fikirleri olan 18-40 yaş arası girişimcileri bilgilendirdi. Kavar, "Eğitimlerin amacı ajans bölgesindeki ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörlerinden biri olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Yeni girişimci adaylarının fizibilite ve iş planına dayanarak bilinçli yatırım yapmalarını desteklemek amacıyla KOSGEB ile geliştirilen işbirliği kapsamında uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlenmektedir. Gerçekleştirilen eğitimde özellikle genç girişimcilerin iş kurmaları ve yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmaları, yatırım süreçlerini bilinçli yürütmeleri ve iş planı hazırlayabilecek deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır" dedi.

DİKA tarafından organize edilen eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara kendi işlerini kurmak için 50 bin lira hibe ve 100 bin lira da geri ödemeli faizsiz kredi desteği sağlanacağı belirtildi.

Siirt’te Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Verildi

Siirt’te Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Verildi

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