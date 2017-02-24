Siirt’te Yoksul Öğrencilere Giyim Yardımı

Siirt'te engelli genç Barış Amcalar'ın sosyal medya üzerinden başlattığı "Gönül Köprüsü" kampanyasına destek veren Bi Damla Umut Derneği, 4 köy...

Siirt'te engelli genç Barış Amcalar'ın sosyal medya üzerinden başlattığı "Gönül Köprüsü" kampanyasına destek veren Bi Damla Umut Derneği, 4 köy okulunda 160 öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren Amcalar, Siirt'te maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yardım için sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyanın her kesimden destek gördüğünü söyledi. Amcalar, "İlimizde yoksul ve engelli öğrencilere yönelik sosyal üzerinden yaptığım çağrıya bazı iş çevreleri ve sivil toplum örgütleri imkanları ölçüsünde destek çıktı. 160 adet bot ve 160 adet mont yardımı yapıldı. Teslim aldığımız bu elbiselerin bir kısmını dağıttık, geri kalanını da tespit ettiğimiz kardeşimize dağıtacağız. Desteklerinden ötürü Bi Damla Umut Derneği Başkanı Arzu Neyiş'e teşekkür ederim" dedi.