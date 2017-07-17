Siirt’teki Fetö Soruşturmasında 6 Kişi Tutuklandı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, 7 Temmuz'da yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
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