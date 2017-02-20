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Şikede Kumpas Davası Yarın Devam Edecek

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Şikede Kumpas Davası Yarın Devam Edecek
Şikede kumpas iddialarına ilişkin 108 sanık hakkında açılan davaya yarın iddianamenin okunmasıyla devam edilecek.

Şikede kumpas iddialarına ilişkin 108 sanık hakkında açılan davaya yarın iddianamenin okunmasıyla devam edilecek.

Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 108 sanığın yargılandığı davada iddianamenin okunmasına geçildi. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu'nda görülen davanın öğleden sonraki bölümünde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki bazı şikayetçi ve mağdurlar salondan ayrıldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme başkanı, iddianamenin özetini okumaya başladı. Yarın ve Çarşamba günü cezaevinde açık görüş olduğu için tutuklu sanıklara sırayla izin verileceğini kaydeden mahkeme başkanı, duruşmaya yarın iddianamenin okunmasıyla devam edileceğini duyurdu.

Duruşma yarın iddianamenin okunmasıyla devam edecek. İddianamenin tamamlanmasıyla birlikte savunmalara geçilecek.

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