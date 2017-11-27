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Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

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Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı
Balıkesir'in Gönen-Manyas Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan bir kişi kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Gönen-Manyas Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan bir kişi kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Gönen - Manyas Karayolu üzerindeki Kalfaköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Volkan Avcı idaresindeki 10 TG 856 plakalı otomobil hafif yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan yattı. Kazada araçta sıkışan sürücü Volkan Avcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile araçtan kurtarılarak 112 Acil Servis ambulansı ile Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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