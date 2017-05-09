Silah Kaçakçılarına Jandarmadan Şafak Baskını

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pasinler'de silah kaçakçılarına yönelik şafak baskını yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pasinler'de silah kaçakçılarına yönelik şafak baskını yapıldı. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Kars, Ağrı ve Van'dan getirilen kaçak silah ve mühimmatların Pasinler İlçesinde satıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince harekete geçilerek şafak baskını düzenlendi.

3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucu saat 04.00'da başlatılan ve 70 jandarma personelinin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheliye ait ev, işyeri ve araçlarda arama yapıldı.

Yapılan aramada; 2 adet yabancı menşeili 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet yabancı menşeili 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 9 adet marka ve modelsiz ruhsatsız av tüfeği, 28 adet 9 mm tabanca mermisi, 12 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.