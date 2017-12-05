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Silahını Beline Koyarken Kazara Kendini Vuran Şahıs Öldü

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Silahını Beline Koyarken Kazara Kendini Vuran Şahıs Öldü
Samsun'da bir kişi sabah işe gitmek için hazırlık yaparken tabancasını beline koyduğu sırada silahın kazara ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını...

Samsun'da bir kişi sabah işe gitmek için hazırlık yaparken tabancasını beline koyduğu sırada silahın kazara ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesinde taşeron işçi olarak mutfakta çalıştığı öğrenilen Turan Korkmaz (38) sabah evinden işi gitmek için hazırlık yaptığı bir sırada tabancasını beline koymak istedi. Tabancayı beline koyduğu sırada silah kazara ateş aldı ve kendini sol kasık üst kısmından vurdu. Yaralanan Turan Korkmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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