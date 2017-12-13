Silahını Temizlerken Kazayla Kendisini Vurdu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde pompalı tüfeğini temizlerken kazayla kendisini vuran şahıs yaralandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde pompalı tüfeğini temizlerken kazayla kendisini vuran şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, evde pompalı tüfeğini temizlemeye çalışan Hamit D., silahın ateşlenmesi sonucu her iki ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.