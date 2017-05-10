Silahını Temizlerken Kendini Vurdu

Zonguldak'ta bir kişi silahını temizlemek istediği sırada kendini vurdu.

Zonguldak'ta bir kişi silahını temizlemek istediği sırada kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde yaşandı. Güvenlik görevlisi Burçin T., silahını temizlemek istedi. Aniden ateş alan tabancadan çıkan kurşun Burçin T.'nin sol eline isabet etti. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burçin T., tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Burçin T., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.