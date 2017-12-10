Silahla Kendini Yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Ümit Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle silahla...

Zonguldak'ta silahla kendini vura bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Ümit Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini karın boşluğundan yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Ümit Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye konulan adam ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.