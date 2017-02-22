Silahla Saldırı Zanlısı Kardeşler Gözaltında

Samsun'da bir kişiye silahla ateş edilmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2 kardeş, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bir kişiye silahla ateş edilmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2 kardeş, polis tarafından yakalandı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.I.'ya (29) silahlı saldırı düzenlendi. Y.I. saldırıda yaralanmazken silahlı saldırı olayına karışanlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı B.S.'nin (33) gerçekleştirdiğini ve olay sırasında yanında kardeşi B.S.'nin (24) bulunduğunu tespit etti. Kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen kardeşler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.