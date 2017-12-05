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Silahla Vurulmuş Köpeğe Gözü Gibi Bakıyor

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Silahla Vurulmuş Köpeğe Gözü Gibi Bakıyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hasanveren kırsal mahallesinde yaşayan Adil Ağırağaç, yol kenarında silahla vurulmuş halde yaralı olarak bulduğu köpeği...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hasanveren kırsal mahallesinde yaşayan Adil Ağırağaç, yol kenarında silahla vurulmuş halde yaralı olarak bulduğu köpeği evine getirerek bakmaya başladı.

Hayvansever Ağırağaç, kim tarafından vurulduğu bilinmeyen ve evine getirdiği yaralı köpeğe ilgiyle bakıyor. Köpeğin yaralarına ilaç süren duyarlı vatandaş, bununla da yetinmeyip köpeğin güç kaybetmemesi için şırıngayla süt içiriyor. Geceleri soğuk olmasın diye yaralı köpeğin kaldığı odaya tezek sobası kuran Adil Ağırağaç, yaptığının insanlık görevi olduğunu ifade ediyor.

Geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sağlayan 39 yaşındaki Adil Ağırağaç, "3 gün önce çocuklar evimizden uzak bir yerde yaralı bir köpeğin ölmek üzere olduğunu söylemeleri üzerine, köpeği görmeye gittim. Hayvan yarı baygın haldeydi, yalnızca zaman zaman acı çektiğini gösteren sesler çıkarıyordu. Köpeği incelediğimde vücudunun değişik yerlerinde ağır yaralar gördüm. Vicdanım zavallı hayvanı öyle yerde bırakmaya el vermedi, hemen gidip arabamı getirip yaralı hayvanı eve getirdim. Daha sonra ilçe merkezinden veterineri çağırdım, veteriner geldi hayvanı muayene etti. bana köpeğin ağır yaralı olduğunu ve kurtulamayacağını söyledi, bende gereken ne ise yapalım, sonra Allah'a havale edelim dedim ve tedavisini yaptık. daha sonra kullanmak üzere bana değişik yara ve iltihap kurutucu ilaçları verdi. Üç gündür bu hayvana bakıyorum, her gün 3 defa yaralarını dezenfekte edip ilaçlıyorum, enjektörle süt içiriyorum. Çok şükür eskisine oranla köpeğin durumu iyi, kendine gelmiş, hareket ediyor" diye konuştu.

"Bunu yapanlar insan olamaz"

Zavallı köpeği yaralayanların insan olamayacağını dile getiren Adil Ağırağaç, "Bu zavallı hayvanı bu duruma getirenler utansın, bu gibiler insanlıktan nasibini alamamış kişilerdir. Bu köpeğe bunu yapanlar, bir hayvanın yapamayacağı şeylerdir. Neticede bu köpekte Allah'ın verdiği bir candır. 3 gündür acılar içerisinde bu hayvan burada yatıyor, insan vicdanı bunu kabul edemiyor. Bunu yapanları Allah'a havale ediyor ve kınıyorum" dedi.

Siverekli hayvanseverin duyarlılığı bir süre Erzincan'da bir askerin yavru kediye yaptığı işkenceyi akıllara getirerek, insanlığın ölmediğini gösterdi.

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