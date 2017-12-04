Silahla Yaralama Olayına Adli Kontrol

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol artıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol artıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin tabancayla saldırıya uğrayarak yaralanması olayına ateş eden kişinin yanında olduğu iddia edilen K.A., polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan K.A., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.