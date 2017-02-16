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Silahla Yaralama Olayına Karışan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Silahla Yaralama Olayına Karışan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Düzce'de silahla bir kişiyi boynundan vurarak öldürmeye teşebbüs eden ve ardından firar eden zanlı polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Düzce'de silahla bir kişiyi boynundan vurarak öldürmeye teşebbüs eden ve ardından firar eden zanlı polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, 12 Şubat 2017 günü Konuralp'te ateşli silahla M. G. isimli şahsı boynundan vurup kayıplara karışan Y. E. Polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda Aydınpınar Caddesindeki iş yerinde yakalandı. Savcılığın talimatı ile göz altına alınan ve emniyetti sorgusu tamamlanan şahıs sabah saatlerinde Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

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