Silahla Yaralama Olayına Karışan Zanlı Yakalandı

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre 12 Şubat 2017 tarihinde Konuralp bölgesinde meydana gelen ateşli silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi Y.E. Çay Mahallesi Aydınpınar Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.