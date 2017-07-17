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Silahlar 15 Temmuz Şehitleri İçin Patladı

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Silahlar 15 Temmuz Şehitleri İçin Patladı
Mudanya Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği ile Mudanya İlçe Spor Müdürlüğünün birlikte organize ettiği "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve...

Bursa'da silahlar 15 Temmuz şehitleri için patladı.

Mudanya Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği ile Mudanya İlçe Spor Müdürlüğünün birlikte organize ettiği "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü" atıcılık Turnuvası sona erdi.

İlçe Spor Müdürlüğünün Işıklı Atış Poligonunda düzenlenen turnuva, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tüm şehitlerimize yapılan dua ile başladı. Turnuvaya katılan 600 e yakın avcı ve atıcılar, Tek Kurşun ve Trap kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Kategorilerinde dereceye giren atıcılara kupa ve madalyanın yanı sıra çeşitli atıcılık malzemelerinden oluşan ödüller verildi.

Turnuvada konuşan Mudanya Avcılık ve Atıcılık Dernek Başkanı Mehmet Bulut, "15 Temmuz Darbe kalkışmasına karşı milletçe gösterilen tepkinin Türk ulusunun vatanı için her şeyi göze alabileceğinin göstergesidir. 15 Temmuz akşamı vatanı için şehit düşenlere Allahtan rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyor kendilerini saygıyla anıyoruz. Şehit ve gazilerimizin anısına düzenlediğimiz turnuvada atılan her kurşunun vatan hainlerine atılmış olarak görüyoruz" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Silahlar 15 Temmuz Şehitleri İçin Patladı

Silahlar 15 Temmuz Şehitleri İçin Patladı

Silahlar 15 Temmuz Şehitleri İçin Patladı

Silahlar 15 Temmuz Şehitleri İçin Patladı

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